Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии

22:42, 13 февраля 2021, ПАИ

Скоро праздники, поэтому тема выбора подарков приобретает особую актуальность. Довольно часто к 23 Февраля и 8 Марта люди покупают духи, туалетную воду и другую парфюмерию. О том, как это делать правильно, Псковскому агентству информации рассказали в управлении Роспотребнадзора региона.

«Обращаем внимание потребителей, что парфюмерная и косметическая продукция надлежащего качества обмену не подлежит. В связи с чем необходимо помнить, что вернуть её продавцу можно только в том случае, если в ней есть недостатки либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре», – сообщили в управлении.

Также специалисты напомнили, что парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», который распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств – членов Таможенного союза парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской таре.

«При розничной продаже парфюмерно-косметических товаров потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколонов, туалетной воды с использованием для этого бумажных листков, лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов-понюшек, предоставляемых изготовителями товаров, и другими доступными способами, а также с иными свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров», – отметили в пресс-службе.