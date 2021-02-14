Как празднуют День всех влюблённых в разных странах

09:01, 14 февраля 2021, ПАИ

История Дня всех влюблённых – Дня святого Валентина началась в III веке в Древнем Риме. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам жениться на любимых девушках. Клавдий считал, что именно они мешают сильному полу защищать Родину. Но запреты не останавливали влюлённых, и они объединялись в союзы тайно. Помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник христианства святой Валентин.

Через некоторое время до императора дошли слухи о тайных венчаниях, и Валентина бросили в темницу. Проповеднику объявили, что его казнят уже на следующий день. Тогда он написал письмо любимой девушке и в качестве своего последнего желания попросил передать послание возлюбленной.

Спустя 200 лет католическая церковь причислила Валентина к лику святых. А в 496 году Папа Римский Геласиус объявил 14 февраля Днём святого Валентина.

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали только в XIX веке, в России – в XX-м. Традиции празднования этой даты отличаются от страны к стране.

В Японии 14 февраля центром внимания становятся мужчины. Женщины в этот день покупают или самостоятельно делают шоколад для своих возлюбленных, членов семей и коллег в знак любви и признательности. А вот 15 марта или по-другому в Белый день, наступает время, когда уже мужчины раскупают в магазинах конфеты в подарок для своих подруг.

В Англии в этот день принято гадать. Ранним утром 14 февраля незамужние девушки выходят на улицу и высматривают птиц. Если на пути им повстречается малиновка, значит, будущий муж будет моряком. Воробей символизирует бедняка, а щегол сулит богатого супруга.

Самыми популярными сладостями в США 14 февраля является марципан, а также красные и белые конфеты в форме сердца с маленькими посланиями о любви. К этому дню производят такое огромное количество шоколадных сердец, что их хватило бы на каждого жителя Земли.

Во Франции на каждый День святого Валентина мужчины преподносят своим любимым ювелирные украшения. Это считается наиболее традиционным и безпроигрышным подарком.

В Перу 14 февраля является официальным выходным. В этот день проводятся массовые свадьбы. Для букетов в подарок перуанцы предпочитают не розы, а орхидеи – национальные цветы страны.

Традиционного празднования Дня всех влюблённых в Бразилии нет. Вместо 14 февраля бразильцы отмечают 12 июня – день памяти святого Антония, покровителя брака и сватовства.

В Финляндии 14 февраля празднуется День друзей. Официальным символом праздника является роза, но будет также уместно вручить маленькие подарки, открытки и конфеты своим друзьям и любимым.

Есть традиция, которая действительна сразу для всех стран: если сделать предложение 14 февраля или сыграть в этот день свадьбу, брак будет счастливым и крепким.