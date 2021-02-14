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Общество

Международный день дарения книг отмечается сегодня

Ежегодно начиная с 2012 года 14 февраля отмечается Международный день дарения книг, сообщает calend.ru.

День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США.

К тому же Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению нового праздника. 

Теперь в этот день принято дарить книги, в первую очередь детям, а также тем, чьи возможности доступа к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. 

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились библиотеки по всей стране. Начиная с 2017 года при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводится общероссийская акция «Дарите книги с любовью». В рамках акции организуется сбор книг для детских учреждений, конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, концерты с участием чтецов и другие мероприятия. 

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