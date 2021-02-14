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Общество

О погоде до конца февраля судили по сегодняшнему дню

Трифон-мышегон наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Святой Трифон, которого церковь чествует в этот день, жил в III веке в Никее. С ранних пор он принял христианские нравы, а затем проявил дар чудотворения, исцеляя больных. Согласно преданию, Трифон изгнал беса из дочери римского императора Гордиана III, который, хотя и был идолопоклонником, христиан не преследовал. Однако в правление следующего императора, Деция Траяна, начались гонения, и Трифона казнили.

На Трифона крестьяне заклинали мышей, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что определёнными обрядами грызунов можно и вовсе изгнать из деревни. Для этого знахарь вынимал из скирды клок сена, относил в печь и разжигал раскалённой кочергой. Получившуюся в результате золу он высыпал в те места, где хранились сено и солома.

В это время знахарь приговаривал, обращаясь к мышам: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Его при этом сопровождали хозяин и хозяйка, неся хлеб-соль на чистом полотенце. Благодаря обычаю изгонять мышей этот день называли также «Трифон с кошкой». Кошек, кстати, в этот день принято было задабривать, угощать молоком и просить о помощи в борьбе с мышами.

В день Трифона незамужние девушки молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.

В этот день смотрели на небо: если были видны звёзды – это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман – наступление хорошей погоды. Также говорили: «Каков Трифон – таковы и оставшиеся дни февраля». 
 

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