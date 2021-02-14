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Общество

О самых востребованных профессиях в Пскове расскажут в Молодёжном центре

С 15 по 20 февраля в группе «Работа и вакансии в Пскове» в соцсети «ВКонтакте» Молодёжный центр проведёт профориентационное мероприятие «Профессионалы будущего – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На основе вакансий, поступавших в отдел трудового воспитания в 2020 году, организаторы отобрали самые востребованные профессии в Пскове. Участникам мероприятия расскажут о сферах профессиональной деятельности, специалисты которых необходимы псковскому рынку труда: о медицине, образовании, инженерии и сфере обслуживания.

Все желающие смогут ознакомиться с историями успеха псковских профессионалов, а также узнать о преимуществах и недостатках таких профессий, как медицинский работник, инженер, учитель, повар, бармен, парикмахер. Помимо этого, информация о порядке приёма в учебные заведения города Пскова на программы среднего и высшего профессионального образования поможет сориентироваться тем, кто уже решил связать свою жизнь с определённой профессией.

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