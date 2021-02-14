Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова

18:02, 14 февраля 2021, ПАИ

Для волонтёров из Пскова организуют тренинг «Неконфликтное общение», сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Участникам встречи расскажут, что такое агрессия и как с ней бороться, как настроиться на позитивное взаимодействие, что поможет снизить накал взрывоопасной ситуации. Тренинг проведёт психолог Евгения Боярская.

Встреча состоится 22 февраля в 15:00 в Молодёжном центре по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15. Регистрирация производится по ссылке. Количество мест ограничено.