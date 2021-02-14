0
20:36
Точка G. Места для поиска любви.
19:44
На трассе Порхов-Успенье произошло ДТП, есть пострадавший
19:18
Тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу
18:19
Великолукская городская библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
18:02
Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова
17:41
Мороз до -26 градусов ожидается в Псковской области ночью 15 февраля
15:51
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
Еще новости
Общество

Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова

Для волонтёров из Пскова организуют тренинг «Неконфликтное общение», сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Участникам встречи расскажут, что такое агрессия и как с ней бороться, как настроиться на позитивное взаимодействие, что поможет снизить накал взрывоопасной ситуации. Тренинг проведёт психолог Евгения Боярская.

Встреча состоится 22 февраля в 15:00 в Молодёжном центре по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15. Регистрирация производится по ссылке. Количество мест ограничено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Точка G. Места для поиска любви.
14 февраля 2021
Точка G. Места для поиска любви.
На трассе Порхов-Успенье произошло ДТП, есть пострадавший
14 февраля 2021
На трассе Порхов-Успенье произошло ДТП, есть пострадавший
Тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу
14 февраля 2021
Тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу
Великолукская городская библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
14 февраля 2021
Великолукская городская библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова
14 февраля 2021
Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова
Мороз до -26 градусов ожидается в Псковской области ночью 15 февраля
14 февраля 2021
Мороз до -26 градусов ожидается в Псковской области ночью 15 февраля
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
14 февраля 2021
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля
14 февраля 2021
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля

Идет загрузка...