13 февраля, по данным Гидрометцентра, стал самым снежным в российской столице за последние 142 года

22:56, 13 февраля 2021, ПАИ

Нынешний день, 13 февраля, стал вторым в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, передаёт ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Высота сугробов достигла 58-59 см. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2-3 сантиметров.

«Новый рекорд всё-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные о сегодняшнем дне, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена. Выпало 3,5 мм осадков, то есть, вероятнее всего, сейчас высота – 58-59 см, но точные данные будут завтра утром, повторюсь», – отметил Вильфанд.