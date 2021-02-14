Экипажи военных вертолётов уничтожили «врага» в Псковской области
В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) провели учения с применением средств поражения, сообщает пресс-служба ЗВО.
Экипажи многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» перебазировались на оперативный аэродром в Ленинградской области.
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Фото: Пресс-служба ЗВО
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Фото: Пресс-служба ЗВО
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Фото: Пресс-служба ЗВО
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Фото: Пресс-служба ЗВО
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Фото: Пресс-служба ЗВО
После дозаправки топливом экипажи выдвинулись в Псковскую область для выполнения учебно-боевых задач по уничтожению колонн автомобильной и бронетехники, а также живой силы условного противника. Во время атаки применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, а также автоматические 30-миллиметровые авиационные пушки.
В учениях приняло участие более 10 вертолётов армейской авиации.