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Общество

Экипажи военных вертолётов уничтожили «врага» в Псковской области

Фото пресс-службы Западного военного округа

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) провели учения с применением средств поражения, сообщает пресс-служба ЗВО. 

Экипажи многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» перебазировались на оперативный аэродром в Ленинградской области.

  • Учения экипажей вертолётов
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения экипажей вертолётов
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения экипажей вертолётов
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения экипажей вертолётов
    Фото: Пресс-служба ЗВО
  • Учения экипажей вертолётов
    Фото: Пресс-служба ЗВО

После дозаправки топливом экипажи выдвинулись в Псковскую область для выполнения учебно-боевых задач по уничтожению колонн автомобильной и бронетехники, а также живой силы условного противника. Во время атаки применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, а также автоматические 30-миллиметровые авиационные пушки.

В учениях приняло участие более 10 вертолётов армейской авиации.

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