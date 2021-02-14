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Помогавший оппозиционерам житель Пскова задержан в Минске

Помогавший оппозиционерам ранее судимый 29-летний житель Пскова задержан в Минске, сообщает МВД Белоруссии. Пскович работал на подпольном производстве предметов с незарегистрированной символикой: бело-красно-белых флагов, футболок, наклеек белорусской оппозиции.

Задержан и 51-летний минчанин, который также работал в частной типографии. Сообщается, что пскович находился в республике нелегально.

«Отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены дельцы окунались в теневой бизнес. Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем левую продукцию забирали домой и снабжали ею участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не забесплатно», – отмечают авторы Telegram-канала ведомства.

Подпольная работа длилась несколько месяцев. Всего изъято более ста единиц продукции. Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчётами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей. Деятельности «цеховиков» даётся правовая оценка.

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