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Общество

Псковичам рассказали, что делать при длительном отсутствии обоняния после коронавируса

Врачи Псковской инфекционной больницы традиционно ответили на самые злободневные вопросы псковичей на тему коронавируса в своём Instagram-аккаунте. На вопрос, что делать при длительном отсутствии обоняния после коронавируса, специалисты дали развёрнутый ответ.

«При лечении постинфекционной обонятельной дисфункции используются местные стероиды, противовоспалительные назальные спреи, цитрат натрия, витамины, а также немедикаментозные методы, в частности обонятельные тренировки. Мы готовим пост об этих методах лечения», – проконсультировали медики.

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