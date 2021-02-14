Ещё две смерти от коронавируса зарегистрированы в Псковской области

00:41, 14 февраля 2021, ПАИ

Ещё две смерти от коронавируса зарегистрированы в Псковской области, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. В общей сложности от COVID-19 в регионе скончались 152 человека.

Зафиксировано 104 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с момента начала пандемии весной 2020 года достигло 30 806 случаев.

С помощью врачей и медикаментов от болезни оправились 19 705 человек, в том числе 114 закрыли больничный лист за минувшие сутки.