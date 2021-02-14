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Общество

Псков, Великие Луки и Порховский район лидируют по числу новых случаев COVID-19

Псков, Великие Луки и Порховский район лидируют по числу новых случаев коронавируса. Такие выводы следуют из статистических данных, опубликованных в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В Пскове за минувшие сутки выявлено 47 заболевших, в Великих Луках – 10, в Порховском районе – 8.

В Стругокрасненском и Себежском районах – по 5 новых случаев, в Печорском и Бежаницком – по 4, в Палкинском – 3, в Псковском, Дедовичском, Гдовском, Пустошкинском, Плюсском и Локнянском – по два, в Островском, Невельском, Новосокольническом, Великолукском, Куньинском и Пыталовском – по одному случаю.

 

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