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Общество

Дрова, питьевая вода и старые газеты срочно необходимы замерзающим питомцам приюта «Лесопилка» в Пскове

Дрова, питьевая вода и старые газеты срочно необходимы замерзающим питомцам приюта «Лесопилка» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в приюте.

«У нас опять бытовые трудности. Вся жизнь приюта – это бытовые трудности. Содержать большое хозяйство всегда хлопотно. Вот и у нас такие повседневные хлопоты, которые иногда ставят нас в тупик, – признались сотрудники приюта. – Дрова – это то, чем занимаются наши сотрудники-мужчины (у нас их трое) каждый день. Пилят, пилят, пилят, но сгорают дрова быстрее, чем пилятся. Четыре печки, очень сильные морозы – дрова просто улетают в трубу».

По словам зоозащитников, даже несмотря на покупку готовых колотых дров и практически ежедневное пиление своих запасов из поддонов, дров не хватает. «Мы будем очень-очень благодарны за любое количество дров», – отметили в приюте.

«Ещё вода. Как ни странно, но привозной воды в такой холод хватает только на три-четыре дня. Значит ещё три дня мы вынуждены просить приезжающих волонтёров сгонять за водой к ближайшей колонке, сами туда ездим и экономим со страшной силой. Сегодня выходной день, может, кто-то сможет приехать и набрать нам хоть несколько бутылей на ближайшей колонке. Бутыли у нас есть. Газеты. Сегодня собакам в вольерах положены нотные партитуры, которые мы забрали в музыкальной школе, а завтра и их уже не будет. Привезите собакам ненужные вам газеты», – просят псковичей о помощи.

Связаться с приютом «Лесопилка» можно по телефону 8-911-362-31-25. Адрес: Псков, улица Новгородская, 7.

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