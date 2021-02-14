Безработный житель Пскова подозревается в нарушении миграционного законодательства

16:50, 14 февраля 2021, ПАИ

Безработный житель Пскова подозревается в нарушении миграционного законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в декабре 2020 года в квартире дома по улице Островской в поселке Палкино пскович осуществил фиктивную регистрацию гражданина РФ. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.