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Общество

Безработный житель Пскова подозревается в нарушении миграционного законодательства

Безработный житель Пскова подозревается в нарушении миграционного законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в декабре 2020 года в квартире дома по улице Островской в поселке Палкино пскович осуществил фиктивную регистрацию гражданина РФ. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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