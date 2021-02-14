Псковский облсовпроф поздравил руководство и коллектив завода «Титан-Полимер» с трёхлетием со дня основания компании

13:00, 14 февраля 2021, ПАИ

СОП Псковский облсовпроф поздравил руководство и коллектив завода «Титан-Полимер» с трёхлетием со дня основания компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Титан-Полимер».

«Мы желаем вам процветания, стабильности, уверенного движения вперёд, значимых профессиональных достижений и слаженной работы. Пусть новый период будет для вас продуктивным, благоприятным для развития и новых возможностей!» – говорится в тексте поздравления.

«Мы ценим вклад, который ваше предприятие вносит в экономическое развитие региона. Желаем, чтобы приобретённый опыт и результаты работы с каждым годом становились всё значительнее и ценнее. Благодарим вас за сотрудничество и желаем успехов!» – отметили в Псковском облсовпрофе.