Архивные документы из древней библиотеки Псково-Печерского монастыря используют для будущей реставрации

15:00, 14 февраля 2021, ПАИ

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре выполняется комплекс работ по проектированию и разработке научной документации по реставрации и приспособлению существующих зданий и сооружений комплекса монастыря.

Как сообщили Псковскому агентству информации в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», впервые за долгие десятилетия к масштабным исследованиям подключена как архивный ресурс древнейшая библиотека Псково-Печерского монастыря.

«Архивы предыдущих проектов, реставраций явились бесценным подспорьем в исследованиях», – подчеркнули в АНО «Возрождение».