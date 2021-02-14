0
15:51
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
15:44
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля
15:00
Архивные документы из древней библиотеки Псково-Печерского монастыря используют для будущей реставрации
14:43
Экипажи военных вертолётов уничтожили «врага» в Псковской области
12:42
Ездовых собак из Москвы привезли на съёмочную площадку фильма «Плакать нельзя!» в Псковской области
12:05
Внук Олега Янковского прибыл в Псковскую область для съёмок в фильме
11:00
«Плакать нельзя!» – эксклюзивный видеорепортаж со съёмочной площадки в Гдовском районе
Еще новости
Общество

Архивные документы из древней библиотеки Псково-Печерского монастыря используют для будущей реставрации

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре выполняется комплекс работ по проектированию и разработке научной документации по реставрации и приспособлению существующих зданий и сооружений комплекса монастыря.

Как сообщили Псковскому агентству информации в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», впервые за долгие десятилетия к масштабным исследованиям подключена как  архивный ресурс древнейшая библиотека Псково-Печерского монастыря.

«Архивы предыдущих проектов, реставраций явились бесценным подспорьем в исследованиях», – подчеркнули в АНО «Возрождение».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
14 февраля 2021
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля
14 февраля 2021
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля
Архивные документы из древней библиотеки Псково-Печерского монастыря используют для будущей реставрации
14 февраля 2021
Архивные документы из древней библиотеки Псково-Печерского монастыря используют для будущей реставрации
Экипажи военных вертолётов уничтожили «врага» в Псковской области
14 февраля 2021
Экипажи военных вертолётов уничтожили «врага» в Псковской области
Ездовых собак из Москвы привезли на съёмочную площадку фильма «Плакать нельзя!» в Псковской области
14 февраля 2021
Ездовых собак из Москвы привезли на съёмочную площадку фильма «Плакать нельзя!» в Псковской области
Внук Олега Янковского прибыл в Псковскую область для съёмок в фильме
14 февраля 2021
Внук Олега Янковского прибыл в Псковскую область для съёмок в фильме
«Плакать нельзя!» – эксклюзивный видеорепортаж со съёмочной площадки в Гдовском районе
14 февраля 2021
«Плакать нельзя!» – эксклюзивный видеорепортаж со съёмочной площадки в Гдовском районе
Дрова, питьевая вода и старые газеты срочно необходимы замерзающим питомцам приюта «Лесопилка» в Пскове
14 февраля 2021
Дрова, питьевая вода и старые газеты срочно необходимы замерзающим питомцам приюта «Лесопилка» в Пскове

Идет загрузка...