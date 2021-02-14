В ДТП с «Яндекс.Такси» пострадала 13-летняя великолучанка
14 февраля в ДТП с машиной «Яндекс.Такси» пострадала 13-летняя великолучанка, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Водитель автомобиля Opel Omega, двигаясь со стороны Новосокольнической улицы, поворачивал налево на перекрёстке и не заметил двигавшийся справа автомобиль такси. В результате произошло столкновение. Водители автомобилей отделались ссадинами и ушибами. Пострадала пассажирка Opel – 13-летняя девочка. Её доставили в больницу, жизни подростка ничто не угрожает.
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
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Фото: Газета "Великолукская правда. Новости"
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, инспекторы выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают водителей.