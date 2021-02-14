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Общество

Книги с дарственными подписями Гейченко показал псковский архив

Книги с дарственными подписями Семёна Гейченко показал Государственный архив Псковской области в своём Instagram. 

В фонде личного происхождения художника, члена Союза художников Российской Федерации Александра Андреева хранятся документы, связанные с именем бывшего директора музея-заповедника А. С. Пушкина в Михайловском. Это дарственные надписи на книгах, автором которых являлся Семён Гейченко, подаренных художнику.

Творческое сотрудничество Александра Андреева с Семёном Гейченко началось в 1980-х годах. Художник часто бывал в Михайловском, посвятил заповеднику серию гравюр «Пушкиногорье», иллюстрировал некоторые книги Гейченко, например, сборник стихов «В Михайловском. (Времена года)».

Среди подаренных художнику книг – миниатюрная брошюра «Маленькая сказка о старом дереве Семена Гейченко» и сборник «Рецепты из поваренных книг семейства Пушкиных – Ганнибалов».

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