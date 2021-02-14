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Общество

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля, сообщает Роструд. Это будет единственная в этом году шестидневка. После этого наступят трухдневные выходные с 21 по 23 февраля - в честь Дня защитника Отечества. Послепраздничная рабочая неделя будет трехдневной.

Следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней.

В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. В первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя нынешнего года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря официально объявлено выходным.

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