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Общество

Великолукская городская библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Книги, которые великолучане подарили в течение последних двух недель, были переданы библиотекам Великолукского района. Акция дарения состоялась 12 февраля в читальном зале Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского.

«Международный день книгодарения – один из самых молодых праздников в календаре. Это день всех читающих людей, день обновления библиотек, день доброты. Многие великолучане откликнулись, чтобы сделать самый главный подарок для библиотеки – книгу. Подаренные издания различной тематики теперь найдут своего читателя в библиотеках Великолукского района», – отметила Галина Ковалева, директор библиотеки им. М. И. Семевского.

По традиции в фойе библиотеки в эти праздничные дни был организован буккроссинг. Его цель – «освободить» книги, то есть отпустить их в свободное плавание. Любой желающий мог оставить свою книгу или, наоборот, выбрать произведение по душе.


 

 

 

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