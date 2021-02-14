ВОЗ считает версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной

18:52, 14 февраля 2021, ПАИ

Член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче коронавируса нового типа через летучих мышей наиболее вероятной, передает ТАСС.

По мнению специалиста, «родиной» смертельной инфекции является юг Китая или Юго-Восточная Азия.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь распространения коронавируса вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав на ферму диких животных. Далее от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из таких ферм, либо ее обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы», - сказал Дасзак журналистам.

Кроме того, Дасзак рассказал, что в ходе расследования эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, но не получили их, поскольку в Китае «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны, а некоторые из них недоступны».

Наиболее вероятная версия: инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. По мнению специалистов, он мог сначала распространиться среди одной популяции, послужившей естественным «резервуаром», в котором вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.