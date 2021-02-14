0
20:36
Точка G. Места для поиска любви.
19:44
На трассе Порхов-Успенье произошло ДТП, есть пострадавший
19:18
Тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу
18:19
Великолукская городская библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
18:02
Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова
17:41
Мороз до -26 градусов ожидается в Псковской области ночью 15 февраля
15:51
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
Еще новости
Общество

ВОЗ считает версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной

Член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче коронавируса нового типа через летучих мышей наиболее вероятной, передает ТАСС.

По мнению специалиста, «родиной» смертельной инфекции является юг Китая или Юго-Восточная Азия.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь распространения коронавируса вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав на ферму диких животных. Далее от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из таких ферм, либо ее обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы», - сказал Дасзак журналистам.

Кроме того, Дасзак рассказал, что в ходе расследования эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, но не получили их, поскольку в Китае «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны, а некоторые из них недоступны».

Наиболее вероятная версия: инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. По мнению специалистов, он мог сначала распространиться среди одной популяции, послужившей естественным «резервуаром», в котором вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Точка G. Места для поиска любви.
14 февраля 2021
Точка G. Места для поиска любви.
На трассе Порхов-Успенье произошло ДТП, есть пострадавший
14 февраля 2021
На трассе Порхов-Успенье произошло ДТП, есть пострадавший
Тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу
14 февраля 2021
Тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу
Великолукская городская библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
14 февраля 2021
Великолукская городская библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова
14 февраля 2021
Как бороться с агрессией, объяснят волонтёрам из Пскова
Мороз до -26 градусов ожидается в Псковской области ночью 15 февраля
14 февраля 2021
Мороз до -26 градусов ожидается в Псковской области ночью 15 февраля
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
14 февраля 2021
Стратегически важной назвал предстоящую неделю Михаил Ведерников и рекомендовал псковичам следить за новостями
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля
14 февраля 2021
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 15 по 20 февраля

Идет загрузка...