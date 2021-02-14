Тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу
14 февраля тремя матчами стартовал XII-й открытый Чемпионат Себежского района по мини-футболу 2021года, сообщает газета «Себеж».
В первый игровой день результаты такие:
«Хуторок» (Опочка)-«Гранд» 16-4 (7-2)
Голы: Шанин Д.(3), Григорьев С.(3), Тимофеев Б.(3), Дмитриев И.(3), Козюков И.(2), Шепелёв И., автогол-1 - Шадов М., Акулов И., Степанов С., Карпенко В.
«Искра»-«Рубеж» 6-1 (3-0)
Голы: Степанов Д.(2), Русаков М., Наумов А., Янкевич С., Ефремов А.(пен.) - Михальчёв Н.
«Гранд»-«Искра» 4-9 (3-5)
Голы: Зайцев В.(2), Шадов М., Дмитров И. - Степанов Д.(3), Фролёнок И.(2), Наумов А., Русаков М., Ефремов А., автогол-1