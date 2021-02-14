Психозы и депрессия после коронавируса могут наблюдаться несколько месяцев

20:11, 14 февраля 2021, ПАИ

Новая коронавирусная инфекция влияет на биохимические процессы в организме, в частности затрагивая гормональный фон. Поэтому у человека, перенесшего COVID-19, после выздоровления в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессивное состояние и психозы, передает ТАССС со ссылкой на главного врача медицинского центра «Лидер медицины», врача-педиатра, инфекциониста Евгения Тимакова.

«У людей после коронавирусной инфекции 2-3 месяца возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. По факту, это нехватка того самого гормона - триптофана. Гормон счастья - серотонин - и мелатонин также участвуют в синтезе гормонов. Нарушается весь каскад гормональных изменений специфических, они не синтезируются как положено. На биохимическом уровне коронавирус тоже по нам бьет», - рассказал журналистам врач.

Также Тимаков добавил, что при коронавирусной инфекции у пациента резко нарушается сон, психическое состояние, у большинства людей наблюдаются выраженные головные боли, которые связаны не только с нарушением микроциркуляции, но и с тем, что вирус меняет иммунный ответ организма на возбудитель.