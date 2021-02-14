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Общество

Гдовского орнитолога Марину Сиденко выдвинули на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

Орнитолога Марину Сиденко, основавшую в Гдовском районе первый в России приют для аистов, выдвинули на премию «Мой ласковый и нужный зверь», которая учреждена в городе Зеленоградске Калининградской области, пишет «Гдовская заря». Эта премия ещё известна как «Лохматый Оскар».

Номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете в прошедшем году. Но есть и специальные номинации для людей, которые посвящают себя спасению животных.

Марина Сиденко поборется за победу в номинации «В ответе за тех…». В конкурсе – участники из четырёх стран: России, США, Австрии и Танзании. От России примут участие конкурсанты из шести регионов РФ – Санкт-Петербурга, Пермского, Приморского краёв, Белгородской и Челябинской областей, Республики Коми.

Однажды земляки и поклонники птиц счастья поддержали Марину в премии «Народное признание». В 2019 году она стала победителем в номинации «Призвание». Сейчас у каждого из нас есть возможность снова поддержать её и постояльцев «Дома белого аиста», но теперь уже на международном уровне. Вот ссылка для голосования: www.dobrovserdce.com. Отдать свой голос в пользу Марины можно до 18 февраля.

 

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