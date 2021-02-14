Псковичам рассказали, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий

21:25, 14 февраля 2021, ПАИ

Уже через неделю начнётся новая череда праздников, к которым псковичи традиционно покупают подарки. Если выбор пал на ювелирные украшения, стоит знать, как правильно их выбирать. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона.

«Прежде всего, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также огранённые драгоценные камни должны иметь потребительскую упаковку. Также хотим обратить ваше внимание на то, что ювелирные изделия надлежащего качества обмену не подлежат (п. 9 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463)», – сообщили специалисты.

Однако в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, покупатель по своему выбору вправе потребовать заменить товар, отремонтировать изделие за счёт продавца или вернуть товар и получить уплаченную за него сумму.

Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведённых в Российской Федерации, ввезённых на её территорию, подлежащих пробированию, анализу и клеймению, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий российского производства).

Именник – это оттиск на ювелирном изделии, который ставит производитель. Он содержит информацию о производителе (индивидуальный код), годе выпуска изделия и территориальной инспекции, к которой относится изготовитель. Изделия из российского серебра разрешается продавать без клейма. А вот для ограненных драгоценных камней требуется наличие сертификата на каждый из них.