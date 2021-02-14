«Любовь и голуби» признан зрителями лучшим российским фильмом о любви
Россияне назвали несколько самых лучших фильмов о любви, и первое место заняла лирическая комедия 1984 года «Любовь и голуби», сообщает РБК со ссылкой на данные портала Superjob.
На втором месте оказался американский «Титаник» с Ди Каприо в главной роли, а бронзу взяла кинолента «Красотка».
Издание отмечает, что за последние несколько лет популярность фильма «Любовь и голуби» выросла. Десять лет назад он делил первое место с «Титаником», а в 2011 году обе картины получили по девять процентов голосов. При этом лирическая комедия, как ни странно, оказалась популярнее у мужской аудитории: за неё отдали голоса 14 % респондентов-мужчин и 12 % женщин. Три процента россиян сообщили, что вообще не смотрят фильмы о любви.