Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проинспектировал школы

21:53, 14 февраля 2021, ПАИ

Он побывал в Переслегинской гимназии, Русановской и Ивановской школах, в детском саду «Малышок», Кировской, Пореченской, Першинской, Букровской, Лычевской, Булынинской школах, а также в Борковской школе, в детских садах «Рябинушка» и «Ленок», сообщается на его странице в соцсети ВК.

«Как и планировал, всю рабочую неделю посвятил инспектированию образовательных учреждений района. Руководители образовательных организаций озвучили все беспокоящие их вопросы, рассказали о том, какие из существующих проблем нуждаются в скорейшем разрешении. На будущей неделе поездки по школам будут продолжены, и уже по их окончании запланировано проведение совещания, в ходе которого будут выбраны наиболее приоритетные направления, и к работе подключатся уже профильные специалисты. Ни одна из озвученных проблем не останется без внимания. Но главная задача – определить те проблемы и те образовательные учреждения, на которых необходимо сосредоточить ресурсы в первую очередь», – написал Алексей Кузьмин.

Также он отметил, что на это лето запланировано обустройство двух помещений в Кировской школе, в которых будет располагаться «Точка роста». В Пореченской средней школе планируется срочный ремонт в кабинете для начальных классов – эту проблему необходимо решить в кратчайшие сроки.

«Необходима реконструкция Булынинской средней школы. Конечно, благодаря педагогическому коллективу и лично директору Николаю Павловичу Строгову школа находится в хорошем состоянии, но возраст самой постройки даёт о себе знать», – подытожил глава района.