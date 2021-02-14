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Общество

Псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд

По статистике добровольческого отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей, за 2020 год в природной среде потерялось 478 детей. Были найдены погибшими 42 ребёнка, для 36 из них смерть наступила в результате утопления, пишет «Комсомольская правда – Псков».  

Спасатели просят родителей изучить памятку о безопасности детей возле замёрзшего водоёма и постоянно напоминать детям правила из неё.

«Нужно объяснить ребёнку, что лёд зачастую оказывается не таким прочным, как кажется. Провалиться под него можно за секунды, а выбраться практически невозможно. Если ребёнок увидел, что кто-то провалился и нуждается в помощи, ни в коем случае нельзя выходить на лёд самому, это смертельно опасно. Необходимо звать на помощь взрослых и вызвать спасателей по единому телефону службы спасения 112», – сообщает издание. 

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