15 февраля вспоминают россиян, исполнявших служебный долг за рубежом

07:08, 15 февраля 2021, ПАИ

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщает calend.ru.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.

Таким образом, эта дата введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в горячие точки республик бывшего СССР, в Югославию, Абхазию, Южную Осетию и Сирию. Со времени Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом.

Сегодня в честь этой даты традиционно во многих российских городах пройдут торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.