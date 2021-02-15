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Общество

Пропавшую в Печорах монахиню нашли мёртвой

Пропавшую в Печорах монахиню нашли мёртвой, сообщается в группе «Псково-Печерский монастырь, группа паломников» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие, все, кто переживал и молился за пропавшую монахиню Марию, сообщаем вам скорбную весть, что её нашли. Просим молитв об упокоении», – говорится в сообщении.

Матушка жила в монастырском Доме милосердия и каждый день ходила в храм, много молилась, была настоящей подвижницей. «Вознесите свои молитвы за её новопреставленную душу! Спасибо всем, кто помогал в её поисках», – написали в группе. 

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