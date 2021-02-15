Псковские врачи: Признаками постковидного синдрома могут быть ухудшение зрения и выпадение волос

08:59, 15 февраля 2021, ПАИ

Признаками постковидного синдрома могут быть ухудшение зрения и выпадение волос. Об этом в Instagram Псковской областной инфекционной больницы сообщили специалисты, отвечая на вопрос псковички.

Женщина отметила, что в сентябре болела, но анализ ПЦР был отрицательный. При этом у неё продолжают выпадать волосы и ухудшаться зрение.

«Вероятность перенесенного COVID-19 есть. Ваши жалобы могут соответствовать постковидному синдрому, но также могут быть симптомами авитаминоза. Для диагностики сдайте антитела, сывороточное железо», – пояснили специалисты областной инфекционной больницы.