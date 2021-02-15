0
08:35
Более 262 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
07:42
Более 19,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
07:29
Ещё 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:44
Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе
23:09
В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов
22:47
Псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд
21:53
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проинспектировал школы
Еще новости
Общество

Прокуратура нашла нарушения в псковском центре помощи детям

Прокуратура вывила нарушения законодательства о социальном обеспечении в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В учреждении проживает воспитанница, имеющая статус ребенка-инвалида по зрению. При этом в центре не было знаков, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя учреждения представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. На данный момент на входе в учреждение размещена вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Более 262 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
15 февраля 2021
Более 262 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Более 19,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
15 февраля 2021
Более 19,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
Ещё 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области
15 февраля 2021
Ещё 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе
14 февраля 2021
Как будет работать Великолукский ФАП на шестидневной рабочей неделе
В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов
14 февраля 2021
В Печорах началась разработка проектов реставрации двух храмов
Псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд
14 февраля 2021
Псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проинспектировал школы
14 февраля 2021
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проинспектировал школы
Псковичам рассказали, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий
14 февраля 2021
Псковичам рассказали, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий

Идет загрузка...