Прокуратура нашла нарушения в псковском центре помощи детям

09:04, 15 февраля 2021, ПАИ

Прокуратура вывила нарушения законодательства о социальном обеспечении в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В учреждении проживает воспитанница, имеющая статус ребенка-инвалида по зрению. При этом в центре не было знаков, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя учреждения представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. На данный момент на входе в учреждение размещена вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.