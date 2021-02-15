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Общество

Псковичам предлагают послужить в Росгвардии

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Кандидаты должны иметь водительское удостоверение категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ, уточнили в ведомстве.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Опочецкое», «Псковский», «Великолукский», «Дедовичское», «Пушкиногорское» и ОВО по Порховскому району.

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

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