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Общество

Стартовала прямая трансляция богослужения в Псково-Печерском монастыре

15 февраля в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проходит богослужение в день Сретения Господня. Организована прямая трансляция.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской епархии, подать записки о здравии и о упокоении, сорокоуст и Псалтирь в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке ppm.pravoslavie.ru.​

Православные книги для детей и взрослых издательства «Вольный странник» – vsbook.ru.​ Иконы Псково-Печерских мастерских – ppmaster.ru.

Прямую трансляцию богослужения можно посмотреть на YouTube-канале Псковской епархии.

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