Гражданку Узбекистана незаконно прописала в квартире безработная псковичка
В январе в Пскове безработная 52-летняя женщина в квартире дома на Рижском проспекте незаконно прописала гражданку Узбекистана. Псковичка призналась в преступлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Кроме того, 66-летний великолучанин в феврале и марте минувшего года зарегистрировал в дачном доме одного из садоводческих товариществ двух гражданок России.
Полиция проводит проверку по фактам, отметили в ведомстве.