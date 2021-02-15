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Общество

Гражданку Узбекистана незаконно прописала в квартире безработная псковичка

В январе в Пскове безработная 52-летняя женщина в квартире дома на Рижском проспекте незаконно прописала гражданку Узбекистана. Псковичка призналась в преступлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 66-летний великолучанин в феврале и марте минувшего года зарегистрировал в дачном доме одного из садоводческих товариществ двух гражданок России.

Полиция проводит проверку по фактам, отметили в ведомстве.

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