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Козловский: Имена кандидатов от «Единой России» станут известны в июне

Имена кандидатов от «Единой России» в Псковское областное Собрание депутатов станут известны в июне. Об этом заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live 15 февраля.

По его словам, любые списки кандидатов формируются окончательно после внутрипартийного голосования, которое пройдет в конце мая.

«Без активных действий, без активной работы и сейчас, и год назад, и два года назад, и весь этот период с последних выборов невозможно без этой работы, без этой активности рассчитывать, что в следующем созыве вам граждане доверят свои голоса на выборах. Поэтому это очень важный момент, и мы, конечно, его учитываем. И кстати, точно так же это касается депутатов Государственной Думы. Вся эта активность учитывается, может быть, она не везде афишируется, но за нашей работой следят во фракции Государственной Думы, за нашей работой следят в центральном исполкоме, и здесь мы должны это понимать, там, конечно, никто нас не подпихивает, не толкает, но иногда намекают, что, может быть, надо активизироваться, для тех, кто не сильно активно работу проводит на территории или в Государственной Думе», – сказал Козловский.

Он также добавил, что выбираться стоит не для того, чтобы «просиживать кресло», а для работы и оправдания доверия граждан.

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