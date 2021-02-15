Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году

11:34, 15 февраля 2021, ПАИ

Семь физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа начнут строить в Псковской области в этом году, сообщил в эфире ПАИ-live депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Три из них возведут в рамках партийного проекта, но мы будем следить за строительством всех семи. Программы по строительству и ремонту таких объектов, как детские сады и школы, которые, кстати, на Псковщине будут строиться и в этом году, формируются из нашей работы, из тех посылов, которые нам дают граждане», – отметил Козловский.

Он напомнил, что сейчас действуют сразу 15 партийных проектов. «Какие-то связаны с промышленностью, какие-то связаны со здравоохранением, что-то касается культуры. Я рад, что на Псковщине все эти партийные проекты работают. Ну и, конечно, большое спасибо коллегам-единороссам, которые курируют эти проекты, которые занимают активную позицию, взаимодействуют с исполнительной властью, с губернатором, с администрацией Псковской области», – обратил внимание Козловский.