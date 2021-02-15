Владимир Зубов: Мы уверены в успешном развитии Псковского завода «Титан-Полимер»

11:17, 15 февраля 2021, ПАИ

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов поздравил Псковский завод «Титан-Полимер» с трехлетием со дня основания компании.

От имени Совета и коллектива Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» он выразил глубокое уважение сотрудникам предприятия и генеральному директору Герману Петрушко за колоссальную работу, проделанную по подготовке и строительству завода в течение этих лет.

«Добросовестный труд и талант специалистов Вашего завода как сейчас, так и в будущем станут залогом выпуска продукции высокого качества, а Ваша безупречная репутация всегда будет фундаментом для достижения новых вершин», - такое мнение выразил президент ТПП Псковской области.

«Пусть эта дата преисполнит Вас новыми творческими силами и созидательной энергией, направленной на решение сложных задач, стоящих перед Вашим коллективом. Мы уверены в успешном развитии и процветании ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и в продолжении нашего долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Владимир Зубов и пожелал всем сотрудникам завода крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма, стабильности и процветания.