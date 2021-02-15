0
12:47
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
12:18
Святого Валентина не обманешь
12:10
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
11:46
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
11:34
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
11:20
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
11:00
ПАИ-live с Александром Козловским
Еще новости
Общество

Владимир Зубов: Мы уверены в успешном развитии Псковского завода «Титан-Полимер»

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов поздравил Псковский завод «Титан-Полимер» с трехлетием со дня основания компании.

От имени Совета и коллектива Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» он выразил глубокое уважение сотрудникам предприятия и генеральному директору Герману Петрушко за колоссальную работу, проделанную по подготовке и строительству завода в течение этих лет.

«Добросовестный труд и талант специалистов Вашего завода как сейчас, так и в будущем станут залогом выпуска продукции высокого качества, а Ваша безупречная репутация всегда будет фундаментом для достижения новых вершин», - такое мнение выразил президент ТПП Псковской области.

«Пусть эта дата преисполнит Вас новыми творческими силами и созидательной энергией, направленной на решение сложных задач, стоящих перед Вашим коллективом. Мы уверены в успешном развитии и процветании ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и в продолжении нашего долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Владимир Зубов и пожелал всем сотрудникам завода крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма, стабильности и процветания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2021
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
15 февраля 2021
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
15 февраля 2021
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
15 февраля 2021
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
15 февраля 2021
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
ПАИ-live с Александром Козловским
15 февраля 2021
ПАИ-live с Александром Козловским
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
15 февраля 2021
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России
15 февраля 2021
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России

Идет загрузка...