Украсть ягнёнка не позволила пенсионерка в Усвятском районе

11:45, 15 февраля 2021, ПАИ

Вечером 11 февраля в Усвятском районе из хлева у дома в деревне Северики двое мужчин попытались похитить ягненка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники уже связали животное, но в этот момент на шум вышла из дома 59-летняя хозяйка. Мужчины бросили ягненка и скрылись. Пенсионерка заявила о случившемся в пункт полиции по Усвятскому району. Стражи порядка установили личности подозреваемых. Ими оказались безработные, ранее судимые 50-летний и 38-летний мужчины. Один из них проживает в Невеле, другой – в Усвятах. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Кроме того, в Великих Луках в период с 13 по 14 февраля из торгового зала магазина на улице Вокзальной были похищены более 60 тысяч рублей. По горячим следам установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния: безработный 29-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Большую часть похищенных денег полицейские нашли и изъяли, остальные средства подозреваемый успел потратить. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Также в Великих Луках из квартиры дома на улице Глинки у 62-летнего мужчины украли бензопилу стоимостью 10 тысяч рублей. В краже подозревается знакомый потерпевшего – 31-летний рабочий одного из великолукских предприятий. Фигурант признался в содеянном. Выяснилось, что похищенную бензопилу он тоже успел продать. Сейчас устанавливается ее местонахождение. Проводится проверка.