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Общество

Более 13 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 13 935 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

14 февраля в стране зафиксировано 394 летальных исхода пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 15 февраля в России выявлено 4 086 090 случаев заболевания коронавирусом, 3 607 036 человек выздоровело, 80 520 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 864 случая заражения коронавирусом, 19 742 человека выздоровели, 155 пациентов умерло.

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