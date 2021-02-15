Более 13 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

12:03, 15 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 13 935 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

14 февраля в стране зафиксировано 394 летальных исхода пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 15 февраля в России выявлено 4 086 090 случаев заболевания коронавирусом, 3 607 036 человек выздоровело, 80 520 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 864 случая заражения коронавирусом, 19 742 человека выздоровели, 155 пациентов умерло.