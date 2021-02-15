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Общество

Всероссийские проверочные работы в школах пройдут с 15 марта по 21 мая

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году состоятся с 15 марта по 21 мая. Они пройдут у учеников с 4-го по 8-й классы с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10-х и 11-х классов - с 1 по 26 марта в режиме апробации, уточняет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Проведение ВПР в дистанционном формате не планируется. Если эпидемиологическая обстановка в стране не позволит провести проверочные работы в намеченные сроки, они могут пройти осенью в начале нового учебного года.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

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