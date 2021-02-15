Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики

12:10, 15 февраля 2021, ПАИ

По предварительным расчётам, март в России подтвердит статус зимнего месяца и передаст холодную эстафету началу апреля. Об этом сообщает центр «Фобос».

Средняя температура в марте прогнозируется на 1-4° ниже климатической нормы с небольшим дефицитом осадков. Наступление климатической весны ожидается в первой декаде апреля.

Кроме того, сроки разрушения и схода снежного покрова задержатся, это произойдет лишь к 15-20 апреля, а в лесах – ближе к началу мая. В стране прогнозируется сложная паводковая ситуация.

После холодного старта весны синоптики ожидают теплый весенне-летний сезон, а в отдельные периоды – даже немного жаркий. «Лето будет хорошим!» - пообещали эксперты.

Отмечается, что в феврале в ряде регионов фиксировалось отрицательное отклонение температур от многолетней нормы на 5,1 градуса и перебор по осадкам.