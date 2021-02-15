0
12:47
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
12:18
Святого Валентина не обманешь
12:10
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
11:46
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
11:34
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
11:20
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
11:00
ПАИ-live с Александром Козловским
Еще новости
Общество

Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики

По предварительным расчётам, март в России подтвердит статус зимнего месяца и передаст холодную эстафету началу апреля. Об этом сообщает центр «Фобос».

Средняя температура в марте прогнозируется на 1-4° ниже климатической нормы с небольшим дефицитом осадков. Наступление климатической весны ожидается в первой декаде апреля.

Кроме того, сроки разрушения и схода снежного покрова задержатся, это произойдет лишь к 15-20 апреля, а в лесах – ближе к началу мая. В стране прогнозируется сложная паводковая ситуация.

После холодного старта весны синоптики ожидают теплый весенне-летний сезон, а в отдельные периоды – даже немного жаркий. «Лето будет хорошим!» - пообещали эксперты.

Отмечается, что в феврале в ряде регионов фиксировалось отрицательное отклонение температур от многолетней нормы на 5,1 градуса и перебор по осадкам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2021
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
15 февраля 2021
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
15 февраля 2021
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
15 февраля 2021
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
15 февраля 2021
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
ПАИ-live с Александром Козловским
15 февраля 2021
ПАИ-live с Александром Козловским
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
15 февраля 2021
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России
15 февраля 2021
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России

Идет загрузка...