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Более 20 лет проведет в колонии пскович за изнасилование и убийство дочери

В Пскове местный житель отправится в колонию за изнасилование и убийство дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области.

В ночь с 8 на 9 июля 2019 года судимый 37-летний пскович украл строительные инструменты с завода и продал их за 8 тысяч рублей. После этого в ночь с 2 на 3 августа нетрезвый мужчина изнасиловал в квартире у сожительницы свою 18-летнюю дочь, затем убил ее и поджег жилище, чтобы скрыть следы преступления.  

В суде мужчина заявил, что с погибшей у него был половой контакт по обоюдному согласию, а убил он девушку в рамках самообороны — по его словам, она бросилась на него с ножом.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 158, части 1 статьи 131, части 1 статьи 132, пункту «к» части 2 статьи 105 и части 2 статьи 167 УК РФ. Мужчине назначено наказание по совокупности преступлений в виде 23 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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