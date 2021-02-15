Святого Валентина не обманешь

12:18, 15 февраля 2021, ПАИ

Несколько слов о вчерашней неактивности сторонников Навального. Напомним, Леонид Волков из европ, где он сейчас пребывает, 14 февраля в 20:00 призвал всех выйти на улицу или прямо из дома посветить фонариками. Мол, и день святого Валентина, и такой вот политический перфоманс в стиле хиппи 1970-х.

Пожалуй, задумка интересная и совершенно не требовала от сторонников Навального каких-либо усилий. Вышел, помахал телефоном в небо, заселфился и выложил в инет. No damage - only love, как говорится. На выходе должна была получиться прекрасная картинка о росте протестной активности в России: десятки тысяч огней в десятках городах страны. Которую можно было демонстрировать не только в либеральных, европейских и американских СМИ, но и, главное, в отчетах спонсорам.

Однако в час Ч оказалось, что 99,99% россиян предпочитают быть рядом с любимыми или заниматься своими делами. Акция провалилась. Иллюстрации в социальных сетях говорят сами за себя.

В Москве на Патриарших прудах собралось два десятка человек, которые под предводительством Татьяны Лазаревой попытались сформировать фигуру в виде сердечка. Действо снимала Ксения Собчак, на вопрос которой «получилось ли сердечко» Лазарева со смехом призналась: «Получилась жопа».

Едва ли Лазарева могла догадываться (хотя почему нет), что емко охарактеризовала всю акцию навальнистов 15 февраля. Самоирония на грани диагноза.

В Пскове — картина та же. В Телеграм-канале штаба Навального — крестом три фото и одно видео, на которых можно насчитать около 10 человек.

На самом деле, и с десятью участниками можно было рассчитывать на успех акции, если бы эта десятка состояла из известных в Псковской области персон. Но на фото нет ни Льва Шлосберга с супругой — не исключаем, что федеральное бюро «Яблока» рекомендовало ему держаться в мейнстриме партийной политики, а не хайповать на Навальном. Не было на фото и молодых муниципальных «яблочных» депутатов. Не подтянули навальнисты и никого из известных в городе и регионе лидеров общественного мнения. Никто из них не пришел 14 февраля на свидание с Алексеем Навальным.

Удивительного в этом ничего нет. Навальный за два месяца совершил сразу несколько самострелов. Его соратники звали на акции несовершеннолетних — это не понравилось никому, у всех, и у сторонников Навального, есть дети. Он не извинился перед ветераном Великой Отечественной, оскорбив сразу несколько поколений россиян, среди которых много противников действующей власти, но они теперь никогда не станут сторонниками Навального. Он пытался сыграть в политику на личных отношениях людей, смешав дорогие людям личные чувства со своими прагматичными политическими интересами.

Потому невозможно списать провал уличный акций, организованных навальнистами, на тактические просчеты штаба Навального. А после 14 февраля обсуждать реальную поддержку берлинского пациента становится и вовсе неловко.