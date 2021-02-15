Сбер провел онлайн-лекцию для студентов ПсковГУ

12:37, 15 февраля 2021, ПАИ

Для студентов Псковского государственного университета управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко в онлайн-формате провела лекцию «Основы инвестирования», приуроченную ко Дню российского студенчества.

В ходе онлайн-встречи Анна Тарасенко рассказала слушателям ПсковГУ, как достичь больших целей и получить что-то крупное, что стоит больше карманных денег, как чувствовать себя комфортно и стабильно, заботиться о своем будущем, радовать себя и улучшать свою жизнь. Также она привела много примеров из личного опыта инвестирования и искренне рассказала о своих удачных инвестициях в страхование жизни и недвижимость в г. Санкт-Петербурге и о неудачных валютных сделках.

На примерах решения ситуативных задач о депозитах, валюте, акциях и облигациях студенты узнали о различных способах вложения денег, о вариантах привлечения стартового капитала для построения собственного бизнеса, о тесной связи между доходом, который получает компания, и стоимостью акций этой компании.

«Полагаю, что уже сейчас студентам нужно задумываться об уровне собственного благосостояния и в отношении своих денежных средств принимать верные решения, чтобы, как минимум, правильно планировать, а как максимум - успешно приумножать свой доход с помощью различных инструментов инвестирования», – сказала Анна Тарасенко.

Напомним, что ко Дню студента Сбер подготовил также игру СберКвиз и первый акселератор Сбера для студентов на базе программы от Stanford Online.

Бесплатная игра СберКвиз будет включать в себя различные темы: финансовая грамотность, кино, музыка, культура, история, IT, космос и т. д. Он пройдёт онлайн, играть можно как командой (от 2 до 6 человек), так и в одиночку. Если хочется сыграть в команде, но своей пока нет, система предложит присоединиться к существующей команде. Продолжительность одной игры - 30 минут. Из четырёх вариантов ответа нужно будет выбрать правильный (похоже на игру «Кто хочет стать миллионером?») либо дать свой вариант, если готовых ответов нет. Игра будет доступна до 28 февраля, причём сыграть могут не только студенты, но и все желающие.

Сбор заявок для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов в общероссийский акселератор SberStudent - первый акселератор Сбера для студентов на базе программы от Stanford Online – стартовал 25 января. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Обучение будет проходить онлайн под кураторством преподавателей из Кремниевой долины. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение. Лучшие участники получат сертификат Стэнфордского центра профессионального развития и смогут презентовать свои проекты российским корпорациям и инвесторам во время специально организованного демодня.