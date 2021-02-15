Более 3 млн потратят на благоустройство общественных пространств в Порхове

12:47, 15 февраля 2021, ПАИ

Две общественные территории будут благоустроены в Порхове весной. Аукционы на выполнение работ опубликованы на сайте госзакупок.

На приведение в порядок сквера на проспекте Ленина возле домов № 5 и 5а предусмотрено 761 860 рублей. До 15 мая подрядчику нужно обустроить бетонное покрытие, уложить плитку, смонтировать бортовые камни, установить информационный щит.

Также планируется благоустройство зеленой зоны на улице Красноармейская Слобода в районе дома № 1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 551 919 рублей. Техзаданием предусмотрены валка деревьев, корчевка пней, расчистка площадей от кустарника, устройство покрытия из асфальтобетона, монтаж бортовых камней, установка информационного щита, устройство покрытий из тактильной плитки, установка урн. Эти работы требуется завершить до 30 мая.

Проведение аукционов запланировано на 25 февраля. Деньги на благоустройство поступят в Порховский район в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.