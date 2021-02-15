0
12:47
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
12:18
Святого Валентина не обманешь
12:10
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
11:46
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
11:34
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
11:20
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
11:00
ПАИ-live с Александром Козловским
Еще новости
Общество

Более 3 млн потратят на благоустройство общественных пространств в Порхове

Две общественные территории будут благоустроены в Порхове весной. Аукционы на выполнение работ опубликованы на сайте госзакупок.

На приведение в порядок сквера на проспекте Ленина возле домов № 5 и 5а предусмотрено 761 860 рублей. До 15 мая подрядчику нужно обустроить бетонное покрытие, уложить плитку, смонтировать бортовые камни, установить информационный щит.

Также планируется благоустройство зеленой зоны на улице Красноармейская Слобода в районе дома № 1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 551 919 рублей. Техзаданием предусмотрены валка деревьев, корчевка пней, расчистка площадей от кустарника, устройство покрытия из асфальтобетона, монтаж бортовых камней, установка информационного щита, устройство покрытий из тактильной плитки, установка урн. Эти работы требуется завершить до 30 мая.

Проведение аукционов запланировано на 25 февраля. Деньги на благоустройство поступят в Порховский район в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2021
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
15 февраля 2021
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
15 февраля 2021
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
15 февраля 2021
Семь ФОКОТов начнут строить в Псковской области в этом году
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
15 февраля 2021
До 155 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
ПАИ-live с Александром Козловским
15 февраля 2021
ПАИ-live с Александром Козловским
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
15 февраля 2021
Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России
15 февраля 2021
57-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов России

Идет загрузка...