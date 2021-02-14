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Культура

Детскую музыкальную школу капитально отремонтируют в Усвятах

Капитальный ремонт детской музыкальной школы в Усвятах проведут до 15 июня 2021 года. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 908 тыс. 560,23 рубля. Субсидии поступят в район в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

Запланированы ремонт кровли, цоколя и фасада, отмостки и потолков, замена заполнения оконных и дверных проемов, устройство железобетонных входных групп.

Проведение аукциона намечено на 20 февраля.

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