0
15:32
101-летняя жительница Псковской области сделала прививку от коронавируса
15:17
Список получателей маткапитала предлагают расширить
14:33
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
13:49
Шанс на спасение: о детской онкологии в Псковской области – ПАИ-live с Сергеем Истоминым
13:40
Память погибших в Афганистане участников боевых действий почтили в Пскове
13:27
О библиотеках нового формата, переезде книжного фонда ПсковГУ и сохранении редких изданий – в интервью с Наталией Григорьевой
12:47
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
Еще новости
Общество

12 ракет-носителей «Союз-2» запустят в 2021 году с Байконура

Кадр из трансляции.

«Роскосмос» в 2021 году планирует запустить 12 ракет-носители «Союз-2» с космодрома Байконур, сообщил главный директор центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов во время трансляции на YouTube-канале «Роскосмоса».

Он отметил, что площадка № 31 космодрома Байконур абсолютно готова к запуску ракет. Среди  ракет, которые запустят,  ожидаются не только грузовые «Прогрессы», но также и три группы аппаратов OneWeb, метеорологический спутник «Арктика-М» и даже пилотируемые корабли «Союз». 

В понедельник, 15 февраля, в 07:45 уже была запущена первая  ракета «Союз -2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Запуск прошел успешно. Этот корабль доставит на Международную космическую станцию заплатки для трещин, а также запас еды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

101-летняя жительница Псковской области сделала прививку от коронавируса
15 февраля 2021
101-летняя жительница Псковской области сделала прививку от коронавируса
Список получателей маткапитала предлагают расширить
15 февраля 2021
Список получателей маткапитала предлагают расширить
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
15 февраля 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Шанс на спасение: о детской онкологии в Псковской области – ПАИ-live с Сергеем Истоминым
15 февраля 2021
Шанс на спасение: о детской онкологии в Псковской области – ПАИ-live с Сергеем Истоминым
Память погибших в Афганистане участников боевых действий почтили в Пскове
15 февраля 2021
Память погибших в Афганистане участников боевых действий почтили в Пскове
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2021
Метель прогнозируется в Псковской области 16 февраля
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
15 февраля 2021
Какими будут весна и лето в России, рассказали синоптики
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов
15 февраля 2021
Руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Владимир Ревазов

Идет загрузка...