12 ракет-носителей «Союз-2» запустят в 2021 году с Байконура

13:35, 15 февраля 2021, ПАИ

«Роскосмос» в 2021 году планирует запустить 12 ракет-носители «Союз-2» с космодрома Байконур, сообщил главный директор центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов во время трансляции на YouTube-канале «Роскосмоса».

Он отметил, что площадка № 31 космодрома Байконур абсолютно готова к запуску ракет. Среди ракет, которые запустят, ожидаются не только грузовые «Прогрессы», но также и три группы аппаратов OneWeb, метеорологический спутник «Арктика-М» и даже пилотируемые корабли «Союз».

В понедельник, 15 февраля, в 07:45 уже была запущена первая ракета «Союз -2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Запуск прошел успешно. Этот корабль доставит на Международную космическую станцию заплатки для трещин, а также запас еды.