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Экономика

Льготные кредиты на строительство гостиниц будут выдавать в России

В России стартует программа выдачи льготных кредитов на строительство отелей. Правила предоставления таких займов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Теперь предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых. Срок действия кредитного договора составит до 15 лет включительно.

Льготный заём будут получать организации, не имеющие задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заёмщик также не сможет проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров.

Предполагается, что реализация программы поможет привлечь в отрасль новых инвесторов, простимулирует создание качественной инфраструктуры, что в результате повысит привлекательность внутреннего и въездного туризма.

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