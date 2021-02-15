Память погибших в Афганистане участников боевых действий почтили в Пскове

13:40, 15 февраля 2021, ПАИ

15 февраля вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В сквере у Дома офицеров собрались ветераны боевых действий, родственники воинов-интернационалистов, военнослужащие Псковского гарнизона, представители власти, общественники, жители Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Памятный церемониал начался с заупокойной литии у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. Участники митинга почтили память воинов-интернационалистов минутой молчания, после чего возложили к подножию монумента гирлянду славы и цветы.

«Много горя принесло это десятилетие. Для псковских семей, потерявших в эту войну сыновей, мужей, братьев, 15 февраля стало днём памяти. Каждый год к мемориалу приходят ветераны вспомнить о своих боевых товарищах. Воины погибали, выполняя свой долг, приказы командира, с честью защищая интересы страны. В истории человека 40 лет – срок небольшой, среди нас живут участники боевых действий, свидетели многих событий. Мы должны помогать им и нести память в своих сердцах о тех, кто не вернулся домой. А главное, помнить о подвиге, рассказывать о нём подрастающему поколению», – рассказал о личном отношении к дню памяти вице-спикер Юрий Сорокин.

От торжественного собрания и концертной программы на сцене Дома офицеров, которые ежегодно были неизменной частью памятных мероприятий, в этом году пришлось отказаться из-за эпидемиологических ограничений.

Военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан, в котором принимал участие ограниченный контингент советских войск, начался для СССР 25 декабря 1979 года. Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года – в 2010 году эта дата в России стала официальным праздником – Днём памяти воинов-интернационалистов.

Война в Афганистане унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров, общие потери Советского Союза составили более 15 тысяч человек. В боях погибли 89 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, трое военнослужащих получили звание Героя Советского Союза. Этот день стал символом верности боевому братству и днём памяти всех россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.